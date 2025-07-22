Уволившаяся по собственному желанию Ирина Чиркова обвиняется в получении взятки

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми постановил изменить формулировку увольнения бывшей начальницы управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой, обвиняемой в получении взятки. Уволившаяся по собственному желанию Чиркова будет уволена в связи с утратой доверия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении формулировки увольнения Ирины Чирковой и постановил уволить в связи с утрой доверия", - сказали в суде.

По данным ведомства, 22 июля 2022 года в Перми директор "Строительно-монтажного треста №6" Сергей Миков передал через посредника не менее 5 млн рублей наличными начальнику управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой за совершение заведомо незаконных действий в интересах компании. Подозреваемых задержали.

В начале июля 2025 года суд приговорил директора строительной компании Микова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовный процесс по делу Чирковой еще продолжается.