По словам Марата Гирфанова, сотрудники СК проверяют процедуру выкупа помещения детского сада в муниципальную собственность

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Глава исполкома Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов сообщил о следственных действиях в отношении него, объяснив, что сотрудники СК проверяют процедуру выкупа помещения детского сада в муниципальную собственность. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Силовики проверяют соответствие законодательству процедуры выкупа в муниципальную собственность помещения детского сада в период, когда я работал руководителем исполкома Альметьевского района. Уверен, что следственные органы <примут> верное решение", - сообщил он.

При этом Гирфанов отметил, что, несмотря на следственные действия, строительные и дорожные работы, а также подготовка к отопительному сезону в муниципалитете не останавливаются.