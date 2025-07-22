Из проекта "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО" посетители узнают о театрах и творческих коллективах, которые объединяются во фронтовые бригады

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО", организованная Союзом театральных деятелей (СТД) России, открылась на Страстном бульваре в Москве. Посетить ее можно до 15 августа, сообщили ТАСС в СТД.

"В Год защитника Отечества и в честь продолжающегося празднования 80-летия Великой Победы Союз театральных деятелей России собирает летопись о служителях российских театров - героях специальной военной операции, которая в будущем будет опубликована на сайте СТД РФ. Часть уже собранных материалов составила основу открывшейся экспозиции", - говорится в сообщении.

Из проекта "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО" посетители узнают о театрах и творческих коллективах, которые объединяются во фронтовые бригады - они приезжают в зоны боевых действий и выступают специально для бойцов специальной военной операции, становятся волонтерами.

Так, в экспозиции собраны материалы, предоставленные Московским театром Et Cetera, Астраханским театром юного зрителя, Белгородским государственным академическим драматическим театром им. М. С. Щепкина, Бурятским академическим театром драмы им. Хоца Намсараева, Государственным музыкальным театром национальных культур "Забайкальские узоры".

Кроме того, в числе театров-участников - Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство", Забайкальский краевой драматический театр, Красноярский музыкальный театр, Оренбургский театр музыкальной комедии, Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, Старооскольский театр для детей и молодежи, Санкт-Петербургский государственный детский драматический театр "На Неве", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Тверской академический театр драмы, Новый художественный театра и московская школа №1534 "Академическая".

"Благодарим все коллективы, которые приняли участие в создании летописи и успели предоставить материалы для выставки, за активную патриотическую позицию и взаимодействие. Призываем остальные театры к сотрудничеству", - заключили в СТД РФ.