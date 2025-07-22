Это также касается добровольцев и граждан, пребывавших в воинских и других формированиях и органах ДНР и ЛНР, получивших инвалидность вследствие увечья, заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов республик с 11 мая 2014 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который дает право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью.

"Гражданам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным Силам РФ, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в связи с исполнением контракта, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, могут устанавливаться либо пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости, либо пенсия по инвалидности и за выслугу лет", - говорится в законе.

Это также касается добровольцев и граждан, пребывавших в воинских и других формированиях и органах ДНР и ЛНР, получивших инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов республик с 11 мая 2014 года.

Что касается родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, то им устанавливается либо пенсия по потере кормильца и по старости, либо пенсия по случаю потери кормильца и за выслугу лет, либо пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия.