В региональном управлении МЧС сообщили, что этого удалось добиться благодаря снижению уровня воды в реке Баксан

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение в объезд Тырныауза в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), где после обильных осадков сошел сель, восстановлено. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В результате снижения уровня воды в реке Баксан было восстановлено движение через объездной мост. Движение на данном участке автодороги в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Эльбрусском районе движение на объездной Тырныауза осуществляется временным реверсивным режимом - с открытием и закрытием участка в зависимости от текущей обстановки и уровня воды.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.