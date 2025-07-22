Прикамье получит 1,3 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса

По данным пресс-службы правительства Пермского края, на площадке кампуса идут строительные работы "нулевого цикла"

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Софинансирование в размере 1,3 млрд рублей из федерального бюджета получит Пермский край в 2025 году на строительство межвузовского кампуса. Соглашение об этом подписали министерство науки и высшего образования РФ и региональное министерство образования и науки, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

"Пермский край получит софинансирование на строительство межвузовского кампуса в 2025 году. Соответствующее соглашение подписано между министерством науки и высшего образования РФ и региональным министерством образования и науки. Пермский край получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета", - сообщили в правительстве региона.

Ранее госэкспертиза одобрила проект строительства межвузовского кампуса в Перми. Сейчас на площадке кампуса идут строительные работы "нулевого цикла". Компания-концессионер ООО "Кампус-парма" в ближайшее время начнет заливку бетонных оснований фундаментов зданий кампуса.

Проект предусматривает строительство пяти гостиниц для студентов и преподавателей почти на 5 тыс. мест, учебно-лабораторного комплекса с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса и конгресс-холла с пешеходной галереей. Строительство ведется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" и нацпроекта "Молодежь и дети".