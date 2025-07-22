Среди экспонатов посетители смогут увидеть "Буханку", которую помогли приобрести для бойцов жители Оренбуржья, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Иммерсивный музейный комплекс "Горизонты", где собраны артефакты и трофеи из зоны спецоперации, открылся в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев.

"В нашем Оренбуржье открылся первый в регионе иммерсивный музейный комплекс "Горизонты". Пока это один павильон, в котором собраны артефакты и трофеи, привезенные нашими оренбургскими волонтерами из зоны специальной военной операции", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.

Руководителем комплекса стал Андрей Терехов. По словам главы региона, на счету Терехова и команды 46 гуманитарных конвоев в новые регионы. Как отметил Солнцев, каждый привезенный экспонат - это история жизни и подвига конкретных бойцов, история страны.

Среди экспонатов посетители смогут увидеть "Буханку", которую помогли приобрести для бойцов жители региона. При выполнении боевых задач автомобиль оказался значительно поврежден, теперь он будет находиться в музее. "Комплекс - это кладезь новой истории, которая через погружение станет важной частью развития патриотического воспитания нашей молодежи", - добавил Солнцев.