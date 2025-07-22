Пасечник стал наставником ветерана боевых действий в проекте "Герои Луганщины"

По словам главы ЛНР, Владимир Бобцов воевал в рядах Народной милиции республики с 2015 года

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник стал наставником для ветерана боевых действий, бывшего военнослужащего Народной милиции ЛНР Владимира Бобцова в рамках регионального кадрового проекта "Герои Луганщины".

"Стал наставником для Владимира Бобцова - участника регионального кадрового проекта "Герои Луганщины". Он имеет значительный опыт военной службы, а также работы в экономической и сельскохозяйственной сферах. <…> В разговоре с Владимиром отметил, что в людях прежде всего ценю честность и целеустремленность. А для государственных служащих эти качества и вовсе являются основой основ. Их задача - работать в интересах республики и ее жителей. Для нас главным приоритетом является Родина, ее история, язык и культура - ценности, которые мы отстаиваем с 2014 года", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Пасечник рассказал, что Бобцов воевал в рядах Народной милиции ЛНР с 2015 года - прошел путь от командира взвода до заместителя начальника артиллерии бригады. В 2021 году был уволен в запас, но с началом специальной военной операции вернулся на передовую. За проявленную смелость при освобождении города Кременной в ЛНР награжден орденом "За доблесть" II степени.

Глава региона также сообщил, что в республике стартовал новый этап проекта "Герои Луганщины" - программа наставничества. Теперь за каждым финалистом конкурса закреплен конкретный наставник. "Стажировка с наставниками и работа над проектами будет проходить как во время обучения, так и в межмодульный период. Защита проектов состоится в мае следующего года", - написал Пасечник.

Цель проекта "Герои Луганщины" - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также государственных компаниях и корпорациях регионального уровня. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.