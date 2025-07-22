В СПЧ заявили, что по случаям самообороны чаще обвиняют защищавшихся

По мнению членов совета и экспертов, при рассмотрении таких случаев необходимо учитывать стрессовое состояние обороняющегося в момент нападения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обвинения по случаям самообороны чаще всего выдвигаются против людей, защищавших себя или своих близких. Об этом сообщили участники совещания в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) под руководством Валерия Фадеева, передает пресс-служба совета.

Фадеев провел совещание, посвященное вопросам правоприменения в случаях, связанных с самообороной и превышением пределов необходимой самообороны. В мероприятии приняли участие член СПЧ Кирилл Кабанов, адвокаты Роберт Зиновьев, Игорь Баранов и другие эксперты.

"В своих выступлениях они обозначили ряд проблем: в большинстве случаев человек, защищавший себя или своих близких, оказывается обвиняемым, а рекомендации Верховного суда по таким делам применяются выборочно", - отметили в СПЧ.

По мнению членов совета и экспертов, при рассмотрении таких случаев необходимо учитывать стрессовое состояние обороняющегося в момент нападения. Также было предложено ввести обязательную комплексную экспертизу, включающую психологическую и ситуационную оценки.

Глава СПЧ договорился провести расширенное заседание совета с участием представителей правоохранительных органов, судейского корпуса и профильных ведомств для выработки конкретных решений.