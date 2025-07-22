Госдума приняла закон о доступности сайтов госорганов для инвалидов по зрению

Документ предлагает предоставить правительству РФ возможность устанавливать требования в сфере доступности для инвалидов по зрению информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о беспрепятственном доступе инвалидов по зрению к сайтам государственных органов и органов местного самоуправления.

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в феврале 2024 года, в первом чтении депутаты приняли его в ноябре 2024 года. Изменения вносятся в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Закон предлагает предоставить правительству РФ возможность устанавливать требования в сфере доступности для инвалидов по зрению информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, опубликованной на официальных сайтах этих органов.