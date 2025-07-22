Всего в регионе работают порядка 130 детских лагерей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тема летнего отдыха для детей всегда остается актуальной. Власти Подмосковья думают над тем, как организовать больше мест для ребят в следующем году, сообщил в ход визита в лагерь "Литвиново" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы сегодня приехали в наш самый большой лагерь - "Литвиново", чтобы пообщаться с ребятами, узнать, как настроение, какие планы, что их волнует, интересует и, конечно, проверить, как все работает. <...> Сейчас идет уже четвертая смена, всего их шесть. И уже думаем, как в следующем году организовать еще больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное. <...> Тема летнего отдыха всегда актуальна. У нас в Подмосковье порядка 130 детских лагерей - и частные, и наши областные, и федеральные. Мы стараемся все делать на уровне - сам отдых, питание, все, что связано с безопасностью, чтобы родители не беспокоились", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что всего в этом году в "Литвиново" планируют принять 3,5 тыс. детей от 7 до 15 лет. В этом сезоне в лагере пройдет шесть тематических смен по 14 дней. Для детей организованы различные кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, ребята занимаются плаванием, теннисом, футболом, играют в боулинг и мини-гольф. В их распоряжении спортивно-развлекательный комплекс, бассейны, библиотека.

В ходе визита губернатор пообщался с детьми участников и ветеранов специальной военной операции, которые третий год подряд проводят смены в "Литвиново". Воробьев ответил на вопросы детей о своих увлечениях, любимых книгах, рассказал о выборе профессии. А после обеда от команды губернатора всем ребятам раздали мороженое.

"Руководить регионом - это сложно, большая ответственность, но, безусловно, это очень почетно. И вознаграждением служит доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены - может быть это дорога, может быть школа или другие важные для вас или ваших близких вещи", - цитирует пресс-служба главу региона.