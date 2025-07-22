Патриарху и членам делегации показали выставку автотехники, Галерею Славы одноименной спортивной команды завода и производственный цех

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проехал за рулем флагманского "КАМАЗа" во время посещения завода компании "КАМАЗ" в Набережных Челнах, после этого компания передала в дар Русской православной церкви автобус. Об этом сообщается на сайте компании "КАМАЗ".

"Во вторник, 22 июля, ПАО "КАМАЗ" посетил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Визит на автогигант состоялся в рамках пребывания представителей Русской православной церкви в г. Набережные Челны. <...> Плавность хода и комфортабельность автомобиля КАМАЗ-54901 патриарх Кирилл оценил лично, проехав за рулем флагмана модельного ряда К5 по территории Научно-исследовательской площадки. После этого компания передала в дар Русской Православной Церкви пригородный автобус КАМАЗ-5222", - говорится на сайте.

Отмечается, что патриарху и членам делегации показали выставку автотехники, Галерею Славы одноименной спортивной команды завода и производственный цех. "В завершение визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в дар "КАМАЗу" Казанскую икону Божией Матери", - завершается сообщение.