Они будут возить детей в Константиновке, Мелитопольском, Приморском, Черниговском и Михайловском районах, отметил министр образования и науки региона Александр Калягин

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Запорожской области получило 10 новых школьных автобусов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы получаем очередную партию автобусов для школ. Мы получили 10 автобусов. Теперь наши дети будут в комфортных условиях развозиться по школам. Это очень важно, потому что некоторые населенные пункты находятся в отдалении от школы. Эти автобусы, полученные по линии Минпромторга России, будут возить детей в Мелитопольском районе, Константиновке, Приморском, Черниговском и Михайловском районах", - сказал журналистам министр образования и науки Запорожской области Александр Калягин.

Он отметил, что все автобусы оборудованы ремнями безопасности и специальными обозначениями, которые четко видны.

"Автобусы имеют все специальные пометки, чтобы было понятно, что этот автобус перевозит детей. И это, надеюсь, будет дополнительной мерой безопасности для сохранения жизни и здоровья детей". - подчеркнул министр.

Калягин протестировал автобус, проехав по территории стоянки, и положительно охарактеризовал машину. После он передал ключи водителям и директорам школ.