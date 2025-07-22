Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев отметил, что российская сторона активно поддерживает программы продвижения русского языка за рубежом, в частности по повышению квалификации педагогов

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Владение русским языком для стран Центральной Азии является важнейшим фактором экономического развития и взаимной интеграции. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев в ходе первого Центральноазиатского международного экономического форума в Душанбе.

"Для стран Центральной Азии русский язык был и остается важнейшим фактором экономического развития, взаимной интеграции и выхода компаний на рынки России и других стран СНГ", - заявил Корнеев. По его мнению, наиболее популярными направлениями взаимодействия РФ и стран Центрально-Азиатского региона являются работа в России, студенческая мобильность, расширяющиеся туристические потоки. "В этой связи несомненно, что достаточный уровень владения русским языком остается одним из ключевых условий для успешной работы, учебы и погружения в культурное пространство России", - подчеркнул замминистра.

Российская сторона активно поддерживает программы продвижения русского языка за рубежом, в частности по повышению квалификации педагогов, обеспечению учебными материалами, проектированию создания образовательной инфраструктуры, добавил он.

Корнеев отметил, что при координирующей роли Министерства просвещения России в странах региона реализуется ряд гуманитарных проектов, в том числе проект "Российский учитель за рубежом". "В 2017 году он стартовал всего с 29 учителей в Таджикистане, тогда как численность его участников в настоящее время составляет уже более 500 учителей. Расширяется и география проекта среди стран Центральной Азии: российские педагоги также трудятся в школах Узбекистана и Киргизии", - уточнил он.

Форум в Душанбе с участием более 500 представителей государственных структур, бизнеса, медиа, науки России и стран Центральной Азии завершил автоэкспедицию "Путешествие в Сердце Евразии", которая стартовала 6 июня в Москве и прошла маршрут протяженностью свыше 8 тыс. км через семь регионов России, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. За 50 дней участники посетили порядка 30 городов, в которых провели научно-культурные мероприятия, бизнес-форумы, образовательные встречи, создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии. Организаторами экспедиции выступили АНО "Международный центр региональной интеграции" в партнерстве с РВБ, Wildberries, "Нафтагазом".