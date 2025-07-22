Также рассматривается вопрос прямого авиасообщения из Забайкалья в Сочи и Минеральные Воды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Росавиация работает над возобновлением прямых рейсов из Читы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи. Об этом сообщили в Росавиации по итогам встречи губернатора Забайкальского края Александра Осипова, министра транспорта РФ Андрея Никитина и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

"У края есть интерес к возобновлению прямых рейсов в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи. Взяли этот вопрос в проработку. Связность края с другими регионами должна расти", - говорится в сообщении.

В Забайкалье 10 посадочных площадок, одна из них в поселке Агинское, она готовится к запуску. "Для многих жителей региона воздушный транспорт - безальтернативный способ быстро и комфортно добраться до краевого центра", - отметили в Росавиации.

На встрече также обсудили реконструкцию аэропорта в селе Чара. Завершение работ здесь неоднократно переносилось. Ввод в строй объекта повысит комфорт пассажиров и безопасность полетов.