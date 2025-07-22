Премьер-министр России назвал ее смерть невосполнимой потерей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам и родным председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля в возрасте 71 года. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой. Уход из жизни Ирины Леонидовны Подносовой - одного из самых ярких и авторитетных юристов нашей страны - это невосполнимая потеря", - отмечается в сообщении.

По словам Мишустина, Подносова была человеком редкой интеллигентности, талантливой и сердечной, а ее высочайший профессионализм и глубокие знания ценились в органах судебной системы. "За более чем 35 лет она многое сделала для российской юриспруденции, внесла большой вклад в совершенствование отечественного законодательства", - подчеркнул глава кабмина.

Как отметил премьер-министр, под руководством Подносовой Верховный суд надежно защищал права и интересы российских граждан, осуществляя активную правотворческую деятельность и надзор за разрешением экономических конфликтов.

"Светлая память об Ирине Леонидовне Подносовой останется в сердцах коллег, родных и друзей", - заключил премьер-министр.

Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.