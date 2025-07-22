Мероприятие пройдет с 1 по 3 августа

ЛИПЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" впервые пройдет в Липецкой области с 1 по 3 августа 2025 года. Мероприятие организовано правительством региона при поддержке центра "Мой бизнес" и областной торгово-промышленной палаты, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится с 1 по 3 августа и объединит мастеров ЦФО. Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок - одна из форм поддержки ремесленников. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников", - сказал Артамонов.

По его словам, в первый день фестиваля в Центре управления регионом состоится стратегическая сессия, посвященная перспективам развития ремесленной отрасли в регионе. В ходе дискуссии представители органов власти, лидеры бизнес-сообщества Липецкой области и мастера-ремесленники из ЦФО рассмотрят вопросы поддержки традиционных промыслов и создания благоприятных условий для роста отрасли.

Главной площадкой фестиваля 2 и 3 августа станет городской парк "Быханов сад", отметил губернатор. В частности, гости мероприятия смогут посетить выставку-ярмарку изделий мастеров-ремесленников, а также продукции фермеров и цветоводов из регионов ЦФО.

"Организаторы и участники фестиваля подготовили интерактивные развлекательные зоны, образовательные площадки, спортивные активности для всей семьи. Также гостей ждет концертная программа, модный показ авторских коллекций, мастер-классы по традиционным ремеслам, розыгрыши подарков от организаторов и партнеров, выставка работ художников", - добавил Артамонов.