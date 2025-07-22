Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев отметил, что власти уже передали образовательным учреждениям республики 400 тыс. экземпляров

ДУШАНБЕ, 22 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения России в 2025 году поставит школам Таджикистана 800 тыс. учебников для изучения русского языка. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев в ходе первого Центрально-азиатского международного экономического форума в Душанбе.

"Не менее важным направлением в работе является поддержка в изучении русского языка непосредственно на местах, в этих целях на системной основе обеспечиваем разработку и поставку учебников по русскому языку. Так, для использования в школах Таджикистана уже передано почти 400 тыс. экземпляров учебников, а в этом году поставим еще 800 тыс.", - сообщил замминистра. Кроме того, министерство подготовило новую линейку учебников по русскому языку для Узбекистана, сейчас по ним уже учатся почти 6 млн школьников, уточнил он. "В настоящее время ведем разработку учебников для Киргизии", - добавил Корнеев.

Кроме того, статс-секретарь напомнил о реализации инфраструктурных проектов по строительству, обеспечению и функционированию школ и центров для одаренных детей в странах Центральной Азии. В частности, он отметил успешное функционирование пяти таджикско-российских школ в Таджикистане, строительство в Душанбе центра для одаренных детей на 500 мест, который будет введен в эксплуатацию в 2027 году, старт строительства девяти совместных школ в Киргизии для более чем 11 тыс. детей и успешную работу российской школы в Туркмении. "Также есть центры открытого образования, где все желающие - и взрослые, и дети - могут бесплатно обучаться русскому языку. Всего в странах Центральной Азии работают 11 таких центров, и только за прошлый год в них прошло обучение порядка 2 тыс. человек", - сообщил Корнеев.

Пять таджикско-российских школ в пяти городах Таджикистана построены в рамках межправительственного соглашения между республикой и РФ, подписанного в 2019 году. Церемония их открытия прошла с участием президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина 1 сентября 2022 года. Школы рассчитаны на 1 200 мест каждая и названы в честь выдающихся деятелей России. В городе Душанбе школа носит имя Юрия Гагарина, в Бохтаре - Михаила Ломоносова, в Худжанде - Антона Чехова, в Турсунзаде - Дмитрия Менделеева и в Кулябе - Константина Ушинского. В марте 2025 года Рахмон, находившийся в Москве с официальным визитом, и Путин по видеосвязи приняли участие в церемонии начала строительства Государственного русского драматического театра им. Владимира Маяковского и Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе.