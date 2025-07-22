В аэропорту Екатеринбурга заработала автосистема паспортного контроля

Теперь пассажиры смогут быстрее проходить предполетные процедуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Новую автоматизированную систему паспортного контроля (АСПК) "Сапсан" впервые запустили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пассажиры смогут быстрее проходить предполетные процедуры, передает корреспондент ТАСС.

"Это третий аэропорт в стране, в котором такая система существует. <…> Это поможет наращивать международное сообщение Кольцово. Мы будем дальше с коллегами <…> думать, как развивать этот крупный и важный международный хаб", - сказал министр транспорта России Андрей Никитин.

Генеральный директор АО УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский сообщил, что произошло полное обновление системы пунктов пропуска, расширение их пропускной способности более в два раза. "Это нам позволит, в том числе, расширить зоны ожидания в терминале. Это обновление всей инженерной инфраструктуры терминала. <…> Мы дальше видим расширение международных перевозок", - отметил он.

В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что в настоящее время 21 российская авиакомпания выполняет полеты в 24 государства и с каждым годом авиасообщение растет. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что работа по модернизации аэропорта благоприятно сказывается на комфорте и возможностях по перелетам для жителей региона.

О системе "Сапсан"

АСПК "Сапсан" разработан на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете. Впервые в России АСПК "Сапсан" была внедрена и запущена в эксплуатацию в терминале С международного аэропорта Шереметьево в 2021 году. На данный момент эта система паспортного контроля действует и в аэропорту Внуково. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, в авиагавани работают по четыре кабины "Сапсан" на вылете и на прилете. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо иметь заграничный паспорт 75 серии и выше. По предварительной оценке до половины пассажиров зарубежных рейсов имеют возможность воспользоваться "Сапсаном".

Как уточнили в пресс-службе Кольцово, в 2025 году в воздушной гавани завершилась масштабная модернизация международного терминала и пункта пропуска через государственную границу: в частности, проведено обновление всех его инженерных систем. Теперь пассажиры, вылетающие в государства таможенного союза (ТС) - Казахстан, Беларусь, Республику Армению и Кыргызскую Республику - следуют отдельным коридором от пассажиров рейсов в иные зарубежные страны. Если ранее путешественники проходили сначала таможенный контроль, то после модернизации стали проходить предполетный досмотр и таможенный контроль уже после регистрации на рейс. Зона регистрации при этом стала общедоступной.

На обновленном пункте пропуска в три раза (до 110) увеличено количество кабин паспортного контроля. Пропускная способность пункта пропуска выросла с 1,3 до 2,2 тыс. пассажиров в час. Общие инвестиции в модернизацию составили порядка 2,7 млрд рублей: порядка 1,2 млрд рублей в проект инвестировал аэропорт, еще 1,5 млрд рублей составило государственное финансирование.

По итогам 2024 года аэропорт обслужил более 8 млн пассажиров - это на 9% больше, чем годом ранее. При этом на треть - до 2,2 млн человек - возросло число пассажиров международных рейсов. В первом полугодии 2025 года аэропорт сохранил динамику пассажиропотока, число пассажиров в зарубежные страны при этом снова выросло - на 11,7%. Обслуживают международные пассажирские авиаперевозки в Кольцово более 10 зарубежных авиакомпаний. География полетов из аэропорта Екатеринбурга за рубеж включает 28 направлений. Наибольший вклад в пассажиропоток за пределы России вносят такие направления как Шарджа, Санья, Пхукет, Шарм-эш-Шейх, Анталья и Дубай.