В Дагестане пройдет форум пчеловодов с участием экспертов РФ и Белоруссии

Мероприятие соберет с 26 по 27 июля более 100 пасечников, фермеров и ученых, сообщил председатель республиканской Ассоциации пчеловодов Надир Ахмедов

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Форум "Пчеловодство на Кавказе" пройдет с 26 по 27 июля в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Форум соберет более 100 пасечников, фермеров, ученых, сообщил ТАСС председатель Ассоциации пчеловодов Республики Дагестан Надир Ахмедов.

"С 26 по 27 июля в Сулейман-Стальском районе, в селе Касумкент, состоится форум пчеловодов "Пчеловодство на Кавказе". Планируется участие более 100 пасечников, фермеров, ученых из разных регионов страны и Республики Беларусь. Это уникальная возможность обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом с коллегами",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках форума планируется обсуждение проблемы пчеловодства в СКФО, возможные пути их решения.

"В последние годы наблюдается сокращение популяции пчел, что негативно сказывается на объеме производства меда. Одной из основных причин этой проблемы, в том числе, является распространение различных заболеваний. Вместе с коллегами будем думать и решать вызовы, стоящие перед пчеловодами", - добавил Ахмедов.