Всего с начала июля на Балчуге выпало 184 мм осадков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Выпадение еще трети месячной нормы осадков зафиксировано на метеостанции "Балчуг" в центре Москвы. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

"Центр столицы получил еще треть от июльской нормы дождей! Ожидаемые дожди вернулись в столицу. К 18 часам в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля. Напомню, что вчера там выпало более чем в три раза больше осадков - 92 мм", - написал Леус.

По словам синоптика, всего с начала июля на Балчуге выпало 184 мм осадков, или 219% от климатической нормы.

"В соседних Красногорске и Немчиновке выпало 15 и 27 мм дождя. В Можайске выпало 19 мм осадков", - добавил Леус.