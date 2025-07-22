Как сообщал ранее глава Минприроды республики Роман Полшведкин, масштабные работы на реке Печоре запланированы на 2026-2027 гг.

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Печорского района Республики Коми ввели режим повышенной готовности из-за критического обмеления реки Печоры и угрозы срыва поставок продуктов, техники и оборудования. Об этом сообщил руководитель администрации муниципалитета Олег Шутов.

"Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили <...> важные проблемы. Первая - критическое обмеление реки Печора в районе 877,5 км от устья, из-за которого суда не могут причаливать. Это создает угрозу срыва поставок продуктов питания, техники и оборудования на правый берег. В связи с этим с 22 июля на территории муниципального района "Печора" введен режим "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориального звена РСЧС в районе проблемного причала", - написал Шутов во "Вконтакте".

Как сообщал ранее ТАСС глава Минприроды Коми Роман Полшведкин, масштабные работы на реке Печоре запланированы на 2026-2027 гг. - расчистка русла, подъем мусора и затонувшей древесины в районе города, экологическое обновление реки.

Печора - самая крупная река на Русском Севере. Из-за ее обмеления периодически возникают трудности в движении судов из Коми и Ненецкого автономного округа, срыв северного завоза в арктические, отдаленные и труднодоступные территории.