Она не отвечала требованиям безопасности, в молочной продукции обнаружились признаки фальсификата

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Продукция на 184 кг изъята из сети магазинов "Светофор" в Республике Коми. Она не отвечала требованиям безопасности, в молочной продукции обнаружились признаки фальсификата, сообщило Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Завершена проверка сети магазинов "Светофор" в Республике Коми <…>. На продукцию общим весом 184 кг наложен арест. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении продукцию постановлено уничтожить" - говорится в сообщении.

В ходе проверки была выявлена продукция, не отвечающая требованиям безопасности - с истекшим сроком годности, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарных экспертиз и происхождение и обеспечивающих прослеживаемость. Установлены нарушения условий хранения - несоблюдение температурных режимов, отсутствие термометров, что могло повлечь порчу товара.

По результатам исследования отобранных проб в молочной продукции выявлены несоответствия. Во всех шести пробах - свидетельствующие о фальсификации: растительные жиры фитостерины, а также несоответствие по жирно-кислотному составу. В сметане и четырех пробах сливочного масла выявлено несоответствие по наличию массовой доли сорбиновой кислоты, которая используется производителями как пищевой консервант. Он может вызвать пищевую аллергию, а также способствует разрушению витамина B12 в организме. В твороге было выявлено превышение по показателю "дрожжи".

Россельхознадзор привлек к административной ответственности 16 должностных лиц.

В феврале этого года управление Роспотребнадзора по Коми выявило грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По итогам проверки всех 17 магазинов в регионе было изъято более 4,6 тонны фальсифицированной и не соответствующей требованиям продукции.