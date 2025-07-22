В Городце из-за аварии на гидроузле организовали мобильную приемную

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в случае нарушений законодательства пассажиры круизных теплоходов могут обратиться к дежурному прокурору

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Мобильная приемная для пассажиров круизных теплоходов организована на пристани Галанино в Городце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"Транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг надлежащего оказания услуг судоходными пассажирскими кампаниями. На пристани Галанино в Городце организована мобильная приемная для пассажиров", - сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что в случае нарушений законодательства пассажиры круизных теплоходов могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что судоходство на Городецком гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза. Авария не повлияла на работу Нижегородской ГЭС, угрозы населению нет. Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей запретила движение судов на участке с 852-го по 853-й км судового хода реки Волги для обеспечения безопасности судоходства, охраны жизни и здоровья людей, а также сохранности грузов.

Туристическая компания "Водоходъ" сообщила о вынужденной корректировке расписания теплоходов, маршруты которых 22-23 июля проходили через Городецкие шлюзы. Участникам этих круизов будут предлагаться альтернативные маршруты без прохождения через Городецкий шлюз и варианты пересадок на другие теплоходы компании.