По данным новостного портала, заразились более 900 человек

ПРАГА, 22 июля. /ТАСС/. Гепатитом А в Чехии с начала 2025 года заразились более 900 человек, что почти в девять раз больше, чем за тот же период 2024 года. Со ссылкой на Государственный институт общественного здравоохранения об этом сообщил новостной портал Novinky.

В 2025 году с диагнозом гепатит А в республике умерли 10 пациентов. В прошлом году эта болезнь, второе название которой желтуха, стала причиной смерти двух человек в Чехии.

Наибольшее число случаев заражения желтухой медики зафиксировали в Праге, прилегающем к столице Среднечешском крае и Моравскосилезском крае на северо-востоке республики. В Праге, согласно порталу, с начала текущего года было выявлено 311 инфицированных гепатитом А. Болезнь распространяется прежде всего среди потребляющих наркотики бездомных граждан.

Между тем зарегистрированы случаи заражения жителей Чехии гепатитом во время проведения отпусков в зарубежных странах. Наиболее часто речь идет о балканских государствах, странах северной части Африки и Юго-Восточной Азии. В последние месяцы повышенный риск быть инфицированным этим вирусным заболеванием, согласно медикам, существует в Словакии, Австрии и Венгрии.

Вирус гепатита А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания длится до 50 дней. Болезнь не редко протекает бессимптомно, и выявить ее могут только назначенные врачами анализы.