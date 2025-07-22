Документ разработали в целях защиты жизни и здоровья граждан, в частности женщин и детей, от угроз, исходящих от бездомных животных

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете препятствовать мероприятиям по отлову бездомных животных. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие федеральные законы. Так, предлагается дополнить статью 18 закона "Об ответственном обращении с животными" нормой, устанавливающей запрет физическим и юридическим лицам препятствовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев.

Законопроект разработан в целях защиты жизни и здоровья граждан, в частности женщин и детей, от угроз, исходящих от бездомных животных.

Авторы проекта отмечают, что действующая система мер по обращению с бездомными животными не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. "Отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета физическим и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, приводит к их бесконтрольному размножению, появлению на наших улицах стай бродячих собак, которые представляют угрозу для людей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.