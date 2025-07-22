Михаил Развожаев отметил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Северного и Южного молов, Качи, мыса Херсонес и Стрелецкой бухты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Качи, мыса Херсонес, Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор города отметил, что в Севастополе все спокойно.