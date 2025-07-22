Губернатор Алексей Беспрозванных пояснил, что единые карты помогут местным жителям защититься от скачков цен в периоды наплыва в регион туристов

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Единая карта жителя Калининградской области, которую сейчас разрабатывают региональные власти, будет предоставлять местным жителям скидки на музеи, кафе, различные услуги и товары, в том числе бензин на заправках. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии с жителями региона.

"Работа над картой жителя Калининградской области находится в завершающей стадии. Мы до конца года хотим завершить все технологические работы, и до конца года подключить все услуги, скидки и привилегии в музеях, кафе, салонах красоты. Скидки на бензин тоже попадут в единую карту калининградца", - сказал Беспрозванных.

Глава региона пояснил, что единые карты помогут местным жителям защититься от скачков цен в периоды наплыва в регион туристов. "На сегодняшний день это не будет карта, которую нужно получать отдельно. Технологическое решение в том, что по существующим картам "Мир" будут просто подключены все необходимые услуги, в том числе "Моя выгода", в которой будут участвовать многие торговые сети, компании, сервисные услуги. Мы получаем большое количество обращений от нашего бизнеса, чтобы там поучаствовать", - отметил он.

Карту жителя Калининградской области можно будет получить и в виде отдельного платежного средства. Сбербанк, совместно с которым планируется выпуск этой карты, с помощью непростой и ИИ разработал несколько вариантов дизайна карт. "Мы выложим три-четыре варианта дизайна, за них проголосуют наши жители, а может сделаем все четыре варианта", - заключил Беспрозванных.