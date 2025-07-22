Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года началась летом 2024 года

ТУЛА, 22 июля. /ТАСС/. Предложения действующих в Тульской области отделений политических партий учтут при формировании Стратегии развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года. Это позволит сделать более актуальным содержание ряда областных программ, в том числе касающихся благоустройства в районах, сообщила пресс-служба облправительства.

"Министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский рассказал об общих подходах к разработке Стратегии и ее целях. Дмитрий Миляев поручил Александру Ярошевскому обсудить Стратегию с представителями партий, сформировать и дать предложения для включения в комплексную программу развития региона", - говорится в сообщении.

Эта тема обсуждалась на заседании Совета региональных отделений политических партий и общественных объединений Тульской области, которое провел губернатор Дмитрий Миляев. "Наша с вами основная задача - заботиться о жителях региона, поддерживать ребят в зоне СВО и их семьи. Мы должны работать вместе в этом направлении. Представители ваших партий входят в законодательную систему различных уровней власти региона, благодарю всех за вашу активную работу и взаимодействие", - сказал Миляев.

Он отметил вовлеченность партий и активность жителей в реализацию ряда программ, в том числе направленных на развитие территорий, благоустройство населенных пунктов. "Важно, чтобы этот документ (Стратегия развития Тульской области - прим. ТАСС) стал действительно жизненным: отражал наши стремления, соответствовал интересам жителей, обеспечивал динамичное развитие региона. Уверен, что таким образом программа получится более содержательной и учтет интересы всех категорий людей", - подчеркнул Миляев.

Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года началась летом 2024 года. Во всех муниципальных образованиях были проведены стратегические сессии, облправительство получило ряд предложений от отраслевых экспертов, представителей бизнеса, органов власти разного уровня. Эти идеи касаются развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, промышленности, энергетики, культуры и образования. Стратегию планируют представить в сентябре на выставке-форуме "Россия-2030", добавили в пресс-службе.