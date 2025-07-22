Эта дата приходится на апрель 2026 года, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Благоустроительные работы на острове Канта в центре Калининграда будут завершены в полном объеме к 80-летнему юбилею области, который приходится на апрель 2026 года. Об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей города, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. При этом он связал окончание всех работ на острове со строительством Философского моста.

Философский мост соединит через реку Преголя остров Канта и улицу Виктора Гюго. Длина этого пешеходного моста составляет 38 метров, ширина- около 3 метров.

"Благоустроительные работы на прилегающей к Философскому мосту территории связаны с его строительством. Мост будет завершен до конца этого года - в начале следующего, к 80-летию Калининградской области должны сдать в эксплуатацию", - сказал губернатор.

Такой подход к проведению благоустройства острова Канта позволит, по мнению главы региона, избежать повторной реконструкции территории у Философского моста, когда будет убрана вся техника.

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак, который по просьбе губернатора прокомментировал ситуацию на острове Канта, заявил, что благоустройство участка острова, примыкающего к Философскому мосту, будет завершено в первом квартале 2026 года.

"Остальные благоустроительные работы не прерывались и будут завершены до конца сентября 2025 года", - отметил Ермак.

Об острове Канта

Остров Иммануила Канта - важное культурное и историческое место в центре Калининграда, расположенное на реке Преголя. Ранее известный как Кнайпхоф, он был самостоятельным городом до 1724 года. Главная достопримечательность острова - Кафедральный собор постройки начала XIV века. Рядом с собором находится могила немецкого философа Иммануила Канта, в честь которого остров и получил название.

Остров Канта - один из центров культурной жизни Калининграда. В Кафедральном соборе, где установлен самый большой в России и один из крупнейших в Европе органов, устраиваются органные концерты и конкурсы с участием музыкантов мировой величины. Сам остров является местом проведения масштабных праздников, фестивалей и концертов под открытым небом.