Причиной отключения стало проведение ремонтных работ по устранению обрыва кабеля, принадлежащего компании "Газпром"

ЦХИНВАЛ, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на кабеле волоконно-оптической линии связи "Газпром" по которой в Южную Осетию из Северной Осетии поступает интернет-соединение. Об этом сообщили в компании "Юг-телеком", которая является главным проводным интернет-провайдером республики.

"Причиной отключения стало проведение ремонтных работ по устранению обрыва кабеля, принадлежащего компании "Газпром", в зоне, где проходит часть нашей магистральной линии это повлияло на предоставлении интернет-услуг", - сказали в пресс-службе компании, пояснив, что в настоящее время интернет-соединение абонентов восстановлено.

В компании также отметили, что в связи с аварией 22 июля не будет включен в расчет оплаты за интернет.

Ранее в компании "Юг-телеком" сообщали, что на линии связи "Газпром" зафиксирован обрыв кабеля на территории Северной Осетии на участке между населенными пунктами Мизур и Бурон.

Компания "Юг-телеком" - главный проводной интернет-провайдер Южной Осетии. Компания создана в конце 2017 года и предоставляет широкополосный доступ в интернет по волоконно-оптическим линиям связи. Компания получила каналы связи у "Газпром телеком", который является владельцем оптико-волоконной сети, протянутой из РФ в Южную Осетию вместе с высокогорным газопроводом "Дзуарыкау-Ц-хинвал".