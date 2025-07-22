Его создадут при помощи региона-шефа, Новгородской области, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Мурал с памятником "Тысячелетие России" в этом году появится в городе - спутнике Запорожской АЭС Энергодаре при помощи региона-шефа, Новгородской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"В Энергодаре появится мурал в знак дружбы с Новгородской областью. Во время визита в Энергодар врио губернатора Новгородской области [Александр Дронов] посетил территорию, где до конца текущего года появится мурал с памятником "Тысячелетие России" - символом не только Новгородской области и Великого Новгорода, но и нашей страны", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

По словам Дронова, приведенным в сообщении, шеф-регион уже реализовал в Энергодаре ряд социально важных проектов, работа в этом направлении продолжается.

Памятник "Тысячелетие России" воздвигнут в 1862 году в Новгороде по указу императора Александра II. Монумент установлен в честь празднования тысячелетней истории Российского государства, которое, согласно летописям, ведет отсчет от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород. Как сообщается на сайте Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, в годы оккупации Новгорода в 1941-1944 годах немецко-фашистские захватчики разобрали монумент тысячелетию России. После освобождения города он стал первым восстановленным памятником. Монумент был торжественно открыт 2 ноября 1944 года.