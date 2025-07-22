В Москве в Центральном музее ВС РФ стартовал конкурс к 295-летию Суворова

Его участники будут соревноваться в трех номинациях - образе Александра Суворова в живописи, поэзии и медиаискусстве, сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодежи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось", посвященный 295-летию со дня рождения прославленного русского полководца, стартовал в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Участники конкурса будут соревноваться в трех номинациях - образе Александра Суворова в живописи, поэзии и медиаискусстве, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодежи.

"Проведение такого конкурса особенно важно в Год защитника Отечества. Мы вспоминаем обо всех великих военных руководителях и начальниках. <...> Александр Васильевич Суворов, эта фамилия первая приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой", - отметила директор Роспатриотцентра Елена Беликова, слова которой привели в пресс-службе.

Отмечается, что конкурс продлится с 22 июля по 1 декабря этого года. Принять в нем участие могут люди в возрасте от 7 лет. Работы можно выполнить в рамках трех номинаций: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве".

Организатором мероприятия выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.