Они успешно введены в график или уже прибыли на станции назначения

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Все поезда компании "Гранд сервис экспресс", которые ранее задерживались, вернулись к движению по графику, сообщили в пресс-службе организации.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим пассажиров за понимание", - говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД) сообщалось, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломня в Ростовской области произошел пожар. Для его ликвидации был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов, в том числе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) и "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).