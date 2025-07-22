Частично под отключение попали Приморский, Новороссийский и Восточный районы

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Ремонтные бригады завершили работы на подстанции "Кирилловская" в Новороссийске Краснодарского края, где из-за аварии без электричества остались около 8 тыс. жителей. Об этом сообщил и. о. заместителя главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

В понедельник на подстанции "Кирилловская" вышли из строя десять отходящих кабельных линий. Частично под отключение попали Приморский, Новороссийский и Восточный районы. В результате аварии перебои с электроснабжением наблюдались у 11 тыс. человек, в том числе в социальных и промышленных объектах.

"Работы завершены. Производится включение кабельных линий с ПС "Кирилловская" и дальнейшее включение трансформаторных подстанций", - написал он в телеграм-канале.

По данным оперативного штаба Кубани, к утру 22 июля специалистам удалось запитать 3 тысячи потребителей, а также детский сад № 24 и две насосные станции.