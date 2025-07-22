В программу, которая рассчитана на год, входят межмодульное обучение и практические стажировки

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Заявки на участие в кадровый проект для участников СВО "Герои Башкортостана" поступило более 2 тыс. заявок из 40 регионов России. В финал отобрали 70 человек, которые начали обучение, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

"В кадровый проект республики для участников специальной военной операции подали заявки более 2 тыс. военнослужащих из 40 регионов России. Из них в финал прошли 70 человек. 21 июля стартовал первый из четырех образовательных модулей. В программу, которая рассчитана на год, также входят межмодульное обучение и практические стажировки. Ее реализуют совместно с Высшей школой управления Президентской академии", - сказано в сообщении.

Во вторник с финалистами программы встретился глава республики Радий Хабиров. Он рассказал, что за каждым финалистом закреплен наставник из управленческой команды региона, и после обучения они будут рекомендованы на руководящие должности различного уровня, в том числе на ведущие предприятия региона.

"Проект будет существовать на постоянной основе. В этой части предстоит большая работа. А те, кто подал заявки на участие в нем, изъявил желание быть полезным для региона, будут оставаться в нашем контуре. Поможем ребятам реализоваться в Башкортостане", - приводятся в сообщении слова Хабирова.