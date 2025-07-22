Через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Приостановка деятельности Городецкого гидроузла в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В прошлом году, согласно отчету Росморречфлота, через шлюзы Городецкого гидроузла прошло свыше 13 тыс. судов, в том числе и круизных, для которых было выполнено 6,5 тыс. шлюзований. Общий объем пассажирских перевозок превысил 179 тыс. человек. Работа гидроузла начинается в апреле и заканчивается в конце ноября, поэтому любая приостановка деятельности в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации. <…> Через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге", - сообщили в ассоциации.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на 2 метра, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия были направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". Утром 23 июля к обследованию подключится водолазная группа, которая осмотрит подводную часть оголовка. От результатов этих работ будут зависеть сроки возобновления судоходства. При министерстве создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.

Через шлюзы 22 июля планировалось пройти 10 судам с 1,5 тыс. пассажиров круизного и прогулочного флота. Некоторые суда уже изменили направление своего движения, часть туристов направляется до места назначения наземным транспортом. Для всех желающих будут организованы экскурсии по достопримечательностям региона.