С начала года пособие назначено почти 4,8 тыс. льготникам, сообщили в отделении Соцфонда по республике

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Ежемесячную денежную выплату получают более 100 тыс. жителей Луганской Народной Республики, с начала года пособие назначено почти 4,8 тыс. льготникам. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда по республике.

"Получателями ежемесячной денежной выплаты в этом году стали еще 4 756 федеральных льготников региона. Всего отделение Социального фонда России по ЛНР предоставляет эту меру поддержки 100 506 жителям республики. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется с 1 февраля", - сказано в сообщении.

В организации уточнили, что выплату получают ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, включая детей, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также подвергшиеся воздействию радиации во время радиационных аварий и ядерных испытаний жители ЛНР. "Если гражданин имеет право на получение ЕДВ (ежемесячная денежная выплата - прим. ТАСС) по нескольким основаниям, мера поддержки ему устанавливается по тому, которое предусматривает более высокий размер выплаты. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им ЕДВ может устанавливаться одновременно по двум основаниям", - уточнили в региональном отделении Соцфонда.

Ветеранам боевых действий и инвалидам выплата назначается автоматически, без заявления. При этом оставшимся льготникам для оформления выплаты нужно подать соответствующее заявление на портале госуслуг, в клиентской службе отделения регионального Соцфонда России или в МФЦ.

В организации уточнили, что размер ежемесячной денежной выплаты в ЛНР для инвалидов составляет от 3,3 тыс. до 5,8 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности, для детей инвалидов - 4,1 тыс. рублей, для ветеранов боевых действий - 4,5 тыс. рублей. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны доступна денежная выплата в размере 6,2 тыс. и 8,3 тыс. рублей соответственно, подвергшимся радиации жителям - от 833 рублей до 4,1 тыс. рублей. Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы - 98 тыс. рублей, Героям труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы - 72 тыс. рублей.