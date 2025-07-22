Мишустин посетит Республику Алтай

В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашк

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает поездку по восточным регионам страны.

С Дальнего Востока он переместится в Сибирь: ближайшие несколько дней глава российского кабмина будет работать в Горно-Алтайске (Республика Алтай).

Мишустин, в частности, примет участие в мероприятиях Международной экологической конференции. На ней ожидаются правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помимо этого, в графике премьера - осмотр приемного отделения Республиканской больницы и беседа с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. У Мишустина запланирована и встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

О поездке

"Дальневосточное турне" Мишустина началось в понедельник. Премьер приехал в Благовещенск, где посетил строящийся терминал аэропорта, осмотрел таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" через государственную границу с Китаем. Главе кабмина показали также рекреационную "Золотую милю" в центре Благовещенска, где, в частности, создается Дом российско-китайской дружбы.

На следующий день рабочая программа продолжилась в Чите. Мишустин осмотрел краевой перинатальный центр и собрал совещание о развитии экспорта зерна. Также премьер провел встречи с руководителями обоих регионов.

В поездки по восточной части страны Мишустин отправляется каждое лето, начиная с назначения в 2020 году. Премьер, как правило, проверяет исполнение прежних поручений и ставит новые задачи.