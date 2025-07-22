Также планируются выступления руководителей думских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума проведет заключительное пленарное заседание весенней сессии, в повестке которого рассмотрение в первом чтении законопроекта о социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".

Законопроект "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", разработан во исполнение поручений президента РФ с целью признания их особых заслуг перед государством. Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей. Законопроектом предлагается расширить льготы матерей-героинь: их уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда. Они смогут получить дополнительные выплаты и меры поддержки, в том числе бесплатные земельные участки, путевки в санатории, обеспечение лекарствами, бесплатную стоматологию с протезированием, льготы при оплате ЖКУ.

Также планируются выступления руководителей думских фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам. В завершение пленарного заседания выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.