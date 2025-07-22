Также высшей наградой Чечни - орденом Кадырова - награжден заместитель генерального директора "Русгидро" Николай Карпухин

ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Почетный знак "За развитие гидроэнергетики", который является высшей наградой российской энергетической компании "Русгидро", присвоили главе Чечни Рамзану Кадырову. Награду передали председателю правительства региона Магомеду Даудову в ходе церемонии пуска Башенной ГЭС в Чечне.

"За вклад в строительство, содействие и сотрудничество высшей наградой ПАО "Русгидро" - почетным знаком <…> "За развитие гидроэнергетики" - награждается глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров", - объявил ведущий.

Также в ходе мероприятия высшей наградой Чечни - орденом Кадырова - награжден заместитель генерального директора "Русгидро" Николай Карпухин. Кроме того, различные федеральные и региональные награды получили сотрудники "Русгидро" и представители компаний, участвовавших в строительстве Башенной ГЭС.