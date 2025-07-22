Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в течение недели возможны слабые кратковременные дожди

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Температура в Московском регионе начнет повышаться в пятницу, ожидается, что воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу и выходные дни днем температура в Москве преимущественно будет плюс 25-28 градусов, в пятницу - даже до плюс 30. Прогнозируется переменная облачность и много солнца, так как давление будет около нормы", - сказал он.

В течение среды и четверга температура будет около нормы: 23-25 градусов. Ночные значения составят 16-18 градусов. "Вполне симпатичная погода в пределах нормы третьей декады июля", - добавил он.

Вильфанд отметил, что в течение недели возможны слабые кратковременные дожди. "Например, 24 июля пройдет местами кратковременный дождь, а 25 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 26 и 27 июля тоже местами кратковременные дожди. Ничего особенного, нормальная летняя погода", - заключил он.