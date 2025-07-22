У беременных женщин, родителей с малолетними детьми должно быть место, где они смогут посидеть или переночевать, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы совместно с Минтрансом обсуждают меры поддержи детей и беременных женщин во время длительных задержек авиарейсов. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Варианты помощи обсуждаются. Мы точно должны знать, что у беременных женщин, родителей с малолетними детьми точно есть место, где они смогут посидеть, подождать, а если это долгое ожидание, то переночевать. <...> Мы здесь вместе работаем с Минтрансом, поскольку очень важно, чтобы решение, которое будет найдено, выполнялось. Поэтому да, работа идет", - сказала депутат.

Она отметила, что обсудила с Минтрансом ситуацию, когда пассажиры вынуждены проводить по несколько часов в самолете в ожидании вылета.

"Часто там душно, часто жарко, а есть дети, есть люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и переносят это все очень сложно, - отметила Буцкая. - Тема сложная, потому что там много есть особенностей, связанных с работой аэропортов, но тем не менее это тема, которая касается людей, поэтому она точно должна быть решена".

В июле неоднократно вводились ограничения работы аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписание полетов. 22 июля директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила ТАСС, что рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. По ее словам, сотрудники авиагавани выдают пассажирам воду и матрасы.