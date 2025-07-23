Подростки стали учениками оленеводов, помощниками чумработниц и морзверобоев, при этом почти 70 ребят захотели учиться у морзверобоев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 100 старших школьников трудоустроены в оленеводческие и морзвербойные бригады на Чукотке в рамках регионального проекта, связанного с развитием наставничества. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Этим летом 95 подростков стали учениками оленеводов, помощниками чумработниц и морзверобоев, при этом почти 70 ребят захотели учиться у морзверобоев. Они получают заработную плату в размере 36 тыс. рублей, их наставники - 10 тыс. рублей", - рассказали в правительстве округа.

Там добавили, что трудоустройство подростков на предприятия, занятых в традиционных отраслях хозяйствования, реализуются в рамках программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа" и направлены на формирование у молодежи уважения к традиционным профессиям, которые являются основой культуры и экономики региона.