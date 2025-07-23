В ОП считают, что ГОСТ на школьную форму должен стать обязательным

Саму одежду нужно отшивать по госзаказу, заявила зампредседателя Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ГОСТ на форму для школьников должен носить обязательный характер, а саму одежду нужно отшивать по госзаказу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

Вступающий в силу с 3 сентября ГОСТ на школьную форму предназначен для производителей и не обязывает родителей покупать только соответствующую стандартам форму. Согласно новому ГОСТу, школьная форма должна быть удобной, эстетичной, функциональной: из натуральной дышащей ткани, без острых краев и кромок, соответствующего размера.

"[На] это (пошив школьной формы - прим. ТАСС) должен быть госзаказ", - считает зампредседателя комиссии.

Дело в том, поясняет Москвитина, что в разных субъектах РФ качество материалов для школьной формы разное. "Регионы часто прибегают к пошиву внутри региона, чтобы финансирование осталось внутри субъекта", - объяснила она. "Понятно и желание региона привлекать местных подрядчиков, стимулировать местный бизнес, - отметила зампредседателя комиссии, - но это может сказаться на достаточно низком качестве одежды".

"Прототип ГОСТа был бы необходим и помог бы даже самим регионам разобраться с разными нормативами внутри региона", - резюмировала Москвитина.