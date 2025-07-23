Об их дальнейшей судьбе ничего не известно, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Часть наемников из Польши и Южной Кореи приняли решение о разрыве контракта с Вооруженными силами Украины после получения денежного довольствия за период обучения и попадания в село Садки на передовой в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"Любопытно, что часть иностранцев все еще едут на Украину за "легкими" деньгами. Так, материалы допросов показали, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, тем не менее, на Украине широко представлены бывшие военнослужащие европейских, а также североамериканских стран, имеющие боевой опыт, однако уволившиеся по разным причинам из армии у себя на родине.