Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что заморозки будут отмечаться всего в течение получаса-часа, в связи с этим негативных последствий для сельского хозяйства не будет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Температура ночью в некоторых регионах Сибири в ближайшие несколько дней может понизиться до минус 1 градуса. Такое явление необычно для третьей декады июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На очень большой территории страны, это весь Урал, Западная Сибирь и Средняя Сибирь происходит усиленное длительное вхождение очень холодных воздушных масс. <…> Поэтому заморозки прогнозируются в Сибирском регионе. Они коснутся центральных районов Красноярского края и Западной Сибири, температура может опускаться до минус 1 градуса", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что такая ситуация обусловлена затоками полярного воздуха, который перемещается с севера. Немалую роль играет малооблачное небо, так как происходит выхолаживание подстилающей поверхности. "Третья декада июля - это самый теплый период в регионах с континентальным климатом. И когда наблюдаются заморозки в июле - это совершенно необычная ситуация. Но этот процесс хорошо прогнозируем и были выпущены предупреждения", - рассказал он.

Метеоролог добавил, что заморозки будут отмечаться всего в течение получаса-часа, в связи с этим негативных последствий для сельского хозяйства не будет.