В ОП считают, что цена на школьную форму должна быть единой по всей России

Стоимость одежды должна быть зафиксирована на федеральном уровне, подчеркнула зампредседателя Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Форма для школьников должна стоить одинаково во всех городах России. На это в беседе с ТАСС указала зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"Стоимость такой формы должна быть зафиксирована на федеральном уровне", - подчеркнула зампредседателя комиссии.

Москвитина добавила, что "можно эту стоимость сделать единой для всех" и в федеральных торговых сетях, и на маркетплейсах.

Эксперты ранее сообщали, что за комплект формы к новому учебному году в среднем придется заплатить от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей для мальчика, от 8,5 тыс. до 25 тыс. рублей для девочки.