На Камчатке браконьеры выловили почти центнер лососей и бросили незаконных улов

Изъятые орудия лова, лодка и рыба направлены на ответственное хранение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Почти центнер ценного вида лососевых - кеты и нерки, добыли браконьеры на Камчатке, при этом злоумышленники скрылись с места преступления, бросив улов. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства.

"В Елизовском районе Камчатки на берегу реки Паратунка сотрудники оперативного государственного контроля и надзора обнаружили брошенную резиновую лодку. В плавсредстве находилась жилковая сеть и выловленная рыба - экземпляры кеты и нерки общим весом 97 килограммов. Владельца имущества и улова на месте установлено не было", - рассказали в ведомстве.

Изъятые орудия лова, лодка и рыба направлены на ответственное хранение. Материалы переданы в органы полиции для проведения проверки.