По программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года планируется обустроить 56,22 км выделенных полос, в том числе на одной из самых загруженных в городе улиц - Большевистской

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирска намерены скорректировать действующую комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) до конца 2025 года. Это позволит в том числе организовать новые выделенные полосы для общественного транспорта на улицах с высокой загруженностью, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии города.

КСОДД - это схема, предполагающая комплексный план по организации дорожного движения. Представители новосибирского заксобрания неоднократно высказывали необходимость разработки актуальных схем организации дорожного движения. Создание выделенных полос позволит оптимизировать работу общественного транспорта в условиях высокой загруженности дорог в Новосибирске.

"В настоящее время в целях формирования начальной максимальной цены контракта инициирована процедура запроса коммерческих предложений с последующим проведением аукционных процедур и заключением контракта со сроком исполнения до 30 декабря 2025 года", - сообщили в мэрии.

В пресс-центре уточнили, что корректировка КСОДД позволит в том числе запланировать новые участки для создания выделенных полос. Сейчас в Новосибирске на 15 улицах только 25,4 км таких полос в двухпутном исчислении. По программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года планируется обустроить 56,22 км выделенных полос, в том числе на одной из самых загруженных в городе улиц - Большевистской.